LA NOVITÀ

TARVISIO Da domani via Valcanale a Camporosso riaprirà nuovamente al traffico, mentre tornerà a essere completamente pedonale solo dal venerdì alla domenica. Questo almeno fino alla fine di luglio, poi per agosto si vedrà. È questa la decisione cui è giunta l'amministrazione comunale di Tarvisio dopo i contatti avuti ieri con il Consorzio Vicinale della frazione. Sono in via di risoluzione, dunque, le difficoltà emerse dopo la chiusura al traffico della via principale del paese per consentire lo svolgimento di E... State a Camporosso, dal 1. luglio a fine agosto. «Abbiamo deciso che fino alla fine di luglio - spiega il sindaco Renzo Zanette - la chiusura al traffico sarà limitata al solo weekend e sarà per l'intera giornata. Per agosto, invece, stiamo ancora valutando su come procedere». Nelle intenzioni degli organizzatori, infatti, via Valcanale avrebbe dovuto essere traffic free per due mesi. Una proposta che in principio era stata accolta dal Comune. Qualcosa, però, non è andato come doveva. «Questo non è un voltafaccia - precisa Zanette - ma una presa d'atto di una situazione rivelatasi diversa da quanto prospettata. Il programma proposto dalla Vicinia, purtroppo, non si è rivelato idoneo. Chiudere una strada principale per un periodo così lungo, impone un progetto di più ampio respiro che non sottovaluti, ad esempio, neppure la gestione dell'arredo urbano». L'amministrazione ha proposto di allestire un mercatino di artigianato, prodotti tipici e piante tra il 24 e il 26 luglio: «Sarà un evento sulla falsariga di quello che in questo fine settimana ha animato la piazza di Tarvisio». Nulla, invece, è stato ancora stabilito sui tempi e i modi di pedonalizzazione ad agosto: «Decideremo dopo un incontro pubblico che metta tutti d'accordo».

Tiziano Gualtieri

