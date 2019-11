Campo Federale, accordo pronto per la fine del mese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VECCHIA GLORIAUDINE Riapre il Federale. Forse è un po' presto per dirlo ma sicuramente si tratta di ipotesi parecchio concreta. Il campo situato in via Cormor, nel rione udinese di Sant'Osvaldo, è oggetto di trattativa fra la Federazione italiana gioco calcio, che attualmente ne detiene la proprietà, e il Comune di Udine. E la trattativa è a buon punto, com'è stato riferito anche recentemente dalla giunta. Infatti, entro novembre (subito dopo il consiglio di amministrazione di Figc srl titolare di tale impianto) dovrebbe esserci...