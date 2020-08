LA STORIA

CARLINO L'azienda isontina adotta un bosco a Carlino per contribuire a combattere il cambiamento climatico. Miko, l'azienda produttrice di Dinamica, marchio registrato - prima microfibra ecologica made-in-Italy realizzata dalla plastica riciclata e diventata un prodotto di lusso per l'automotive si muove con passi sempre più decisi lungo il percorso della sostenibilità: si impegna a perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo per la Lotta al cambiamento climatico.

Queste azioni sono collegate anche a Bosco Sacile di Carlino in provincia di Udine, un progetto di ripristino e conservazione di un bosco del territorio nazionale che garantisce la cattura e conservazione dell'anidride carbonica, tramite il quale l'azienda di Gorizia punta a diventare climate positive entro il 2030. Questo significa catturare più anidride carbonica di quella che annualmente viene emessa dall'organizzazione e da tutti i prodotti Dinamica.

Grazie al sostegno di Miko senza il quale il progetto non sarebbe mai stato avviato - una delle ultime antiche foreste della pianura friulana viene riportato al suo antico splendore tramite interventi di miglioramento e riforestazione che generano impatti sociali ed ambientali positivi e misurabili. Accanto ad azioni quali la cura e la pulizia di Bosco Sacile e l'impianto e la crescita di 5.000 nuovi alberi, il piano di gestione forestale prevede anche la manutenzione dei percorsi e la riapertura dell'area alla cittadinanza, in un'ottica di coinvolgimento attivo del territorio. Il progetto è sviluppato in collaborazione con Etifor, spin-off dell'Università di Padova che affianca le aziende nella valorizzazione dei prodotti e dei servizi della natura, incaricato della gestione dei lavori che procedono a pieno ritmo. Il bosco ha ottenuto la certificazione Fsc, nel rispetto di rigorosi standard ambientali, sociali ed economici definiti dal Forest Stewardship Council, un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro che da 25 anni si impegna nel promuovere una gestione responsabile delle foreste.

L'impegno ambientale di Miko nelle parole di Lorenzo Terraneo, amministratore delegato: «Siamo tra le primissime aziende italiane che si impegnano nella salvaguardia del pianeta attraverso gli investimenti in boschi certificati Fsc. Abbiamo scelto di prenderci cura di un bosco nei pressi della nostra azienda e lo abbiamo fatto seguendo l'approccio Marc (measure avoid risks communicate), un percorso di responsabilità ambientale e sociale pensato per aziende che, come Miko, vogliono diventare climate positive. Quindi, per prima cosa abbiamo misurato le nostre prestazioni ambientali mediante la tecnologia di analisi del ciclo di vita Life cycle assessment, le abbiamo ridotte ed in seguito ci siamo concentrati nella cattura degli impatti residui. Raccogliendo la sfida della climate positive prosegue Terraneo - prendiamo posto tra gli attori del cambiamento verso lo sviluppo sostenibile; tecnologia, innovazione e attitudine pioneristica sono gli ingredienti che mettiamo in campo».

