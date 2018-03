Cacciati, tornano in città: denunciati quattro migranti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTROLLIUDINE Nove cittadini stranieri, cinque afgani e quattro pachistani, tutti richiedenti asilo fuori dai circuiti dell'accoglienza, sono stati trovati intorno alle 8 di ieri dalla Polizia di Stato mentre dormivano all'interno di giacigli improvvisati in una situazione di degrado, nella zona del cimitero di San Vito a Udine, già in passato scelta come dimora di fortuna da alcuni migranti. I profughi sono stati identificati e sgomberati nel corso dei controlli straordinari del territorio effettuati in settimana dalla Polizia su...