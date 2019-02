Bosco modello per ridisegnare il territorio friulano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAUDINE Un bosco modello per ridisegnare il territorio regionale in forma sostenibile.Riequilibrare la presenza del verde in Friuli Venezia Giulia, in ragione di un suo diverso ruolo (ambientale, ecologico, paesistico, architettonico) nei diversi ambienti regionali, seguendo paradigmi differenziati per territorio: mentre la matrice forestale in montagna è in costante crescita, le reti ambientali in pianura tendono a rarefarsi e a interrompersi.È questo l'obiettivo di Boscoregione, progetto sperimentale di ridisegno della componente...