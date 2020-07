L'ALLARME

UDINE «La malattia da bostrico si ferma solo con taglio degli abeti, si diano soldi ai Comuni per procedere». L'appello arriva dal consigliere dem Enzo Marsilio. «Il livello di allarme per i boschi della montagna friulana è altissimo, a seguito dei pesanti danni causati dalla tempesta Vaia di fine 2018 e di quelli conseguenti alle malattie delle piante derivanti dal bostrico. Decine di ettari di abete rosso stanno sparendo e non essendo curabili è necessario prendere una decisione drastica per fermare la moria: è necessario intervenire non con un taglio selezionato dei soli abeti malati, ma con un taglio raso che comprenda anche le piante nelle aree vicine e che possa prevenire il diffondersi del patogeni». Ieri in 2ª commissione, in occasione dell'esame del ddl 99, assestamento di bilancio 2020-2022, ha manifestato all'assessore alle Risorse forestali e alla Montagna, Stefano Zannier, la necessità di un intervento finanziario per consentire alle amministrazioni locali di pagare gli interventi di tagli ed esboschi nelle aree, anche private, colpite dalla malattia dei boschi causata dal bostrico.

«Accanto all'aspetto economico, c'è anche quello relativo alla possibilità o meno di entrare in aree private dove sono presenti gli abeti malati: per questo è necessaria un'ordinanza per permettere l'ingresso per eseguire i lavori necessari».

