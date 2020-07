IMPRESE

UDINE Hanno meno di trent'anni, sono diplomati o laureati nei settori delle scienze matematiche e informatiche, statistiche, dell'ingegneria industriale e dell'informazione e sono interessati a sviluppare progetti di digitalizzazione collaborando con alcune delle aziende regionali più avanzate nell'Industria 4.0. Sono otto e sono i candidati che i Fari Manifatturieri del Friuli Venezia Giulia, imprese premiate lo scorso gennaio per i processi di digitalizzazione realizzati, stanno cercando per proseguire il percorso già intrapreso per restare competitivi in un mondo produttivo sempre più digitalizzato. I giovani selezionati entreranno, per dodici mesi, a far parte dello staff di otto aziende leader del settore manifatturiero attive in Friuli Venezia Giulia, grazie alle borse di studio finanziate dal Sistema Argo e messe a disposizione dal digital innovation hub regionale IP4FVG. Le aziende che accoglieranno i borsisti sono otto degli undici Fari Manifatturieri del Friuli Venezia Giulia (tre borse sono già state avviate), sono dislocate in tutta la regione e sono specializzate in diversi ambiti. Sono imprese consolidate e alcune hanno sedi in tutto il mondo. Sono: Flextronics Manufacturing, Friul Intagli Industries, Limacorporate, Maddalena, Modulblok, SCM Zanussi, Solari di Udine e Wärtsilä Italia. I borsisti saranno coinvolti nelle fasi di implementazione di progetti innovativi e avranno così la possibilità di ampliare le proprie competenze 4.0 grazie alla condivisione di metodi, esperienze concrete, strumenti e competenze messi in campo dall'impresa. Si tratta di un vero e proprio percorso di training on the job su tematiche all'avanguardia legate all'Industria 4.0. La scadenza per presentare la candidatura è fissata per il 4 settembre, ma i candidati possono inviare da subito il proprio curriculum per essere ricontattati dalle aziende. Al seguente link tutte le informazioni e la modalità di presentazione della domanda: https://www.ip4fvg.it/borse-di-studio.

