TRENTA MILITARI IN CAMPO

UDINE Coordinati dai carabinieri della Compagnia di Udine, una trentina di militari anche del Nucleo antisofisticazione e sanità di Udine e del Nucleo carabinieri dell'ispettorato del lavoro, con il supporto dei colleghi del Nucleo Investigativo del comando provinciale e delle stazioni di Udine, Codroipo, San Giovanni al Natisone, Taipana e Campoformido, hanno effettuato sabato sera un controllo straordinario del territorio finalizzato a verificare il rispetto delle normative sanitarie e del lavoro negli esercizi commerciali nell'area di Borgo Stazione a Udine.

Durante le verifiche effettuate tra via Roma e dintorni, sono state sette persone denunciate a piede libero per vari reati e 7.700 euro di sanzioni amministrative; a un esercizio pubblico è stata invece sospesa la licenza.

Il gestore di un bar, un 59enne italiano residente a Udine, è stato invece denunciato per omessa manutenzione degli estintori all'interno del pubblico esercizio e per mancanza dell'informativa di rischio Covid-19 e delle soluzioni idroalcoliche per operatori e avventori.

Una cittadina nigeriana di 44 anni, invece, è stata sanzionata per carenze igieniche all'interno del locale che gestisce. La donna è stata diffidata dall'etichettare in lingua italiana i generi alimentari in vendita.

Un salone di parrucchiera, gestito da una cittadina cinese di 20 anni, è stato chiuso perché all'interno del negozio è stato trovato un lavoratore irregolare. Per la titolare, ventenne, è scattata una denuncia a piede libero perché sprovvista della casetta per il pronto soccorso. La donna è stata anche sanzionata amministrativamente per la presenza del lavoratore irregolare, sospesa temporaneamente la regolarità dell'esercizio. Durante il controllo sono stati denunciati anche tre cittadini afghani di 23, 25 e 28 anni e una cittadina bulgara di 52 anni perché sorpresi in viale Europa Unita, in viale Ungheria, in via della Rosta e in via Croce in violazione del provvedimento di divieto di ritorno nel territorio comunale di Udine emesso in precedenza dal questore. Denunciato anche un ventunenne udinese che guidava l'auto con un tasso alcolemico di 1,19 grammi/litro.

