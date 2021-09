Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ECONOMIAUDINE Il Fvg nei primi sei mesi del 2021 non solo ha aumentato il livello occupazionale rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma ha addirittura superato i numeri del 2019, in particolare nel secondo trimestre. In sintesi: l'incremento complessivo è stato del 30,5 per cento di occupati, pari a 15.500 unità. L'aumento ha interessato tutte le tipologie contrattuali, con una percentuale maggiore per le assunzioni a termine...