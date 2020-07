LA DECISIONE

UDINE Palazzo D'Aronco destina un bonus speciale ai dipendenti comunali che hanno lavorato in presenza durante l'emergenza sanitaria, per garantire i servizi ai cittadini. «Vogliamo premiare ha detto il sindaco Pietro Fontanini -, chi ha operato sempre all'interno degli uffici in un momento così difficile». «A disposizione per il premio legato al Covid-19 ha spiegato l'assessore al personale, Fabrizio Cigolot -, ci sono 440mila euro. Con la delibera di oggi (ieri, ndr) daremo direttive alla delegazione trattante, che opera sulla base del contratto del comparto unico, affinché si confronti con le Rsu e le sigle sindacali sul riparto del fondo per la produttività. Si tratta di un fondo che si fa ogni anno, ma quest'anno abbiamo deciso di premiare la prestazione in presenza, che ha garantito ai cittadini i servizi fondamentali». Sono circa 200 i dipendenti del Comune di Udine che, nonostante il lockdown, hanno sempre svolto il loro lavoro nei vari uffici: dagli agenti della Polizia Locale, alle assistenti sociali, dai lavoratori dei servizi cimiteriali, a quelli dell'anagrafe. Questa è la prima categoria coinvolta dal bonus, «una seconda ha aggiunto Cigolot -, sarà composta dal personale in smart working che ha garantito servizi trasversali, come quelli informatici, quelli del bilancio, delle entrate e del personale. Anche loro saranno premiati. Nella contrattazione, sarà poi stabilità questa premialità». Un'altra novità per i dipendenti comunali è la ripartenza delle progressioni orizzontali: «Il personale è suddiviso in varie fasce e, all'interno di ognuna, ci sono varie categorie economiche con stipendi diversi in base agli anni di servizio ha continuato l'assessore -. Questo tipo di progressione era bloccato da circa 5 anni, adesso le riprenderemo e pensiamo di coinvolgere circa la metà dei dipendenti».

L'OPPOSIZIONE

Intanto, Federico Pirone (Innovare) e Pierenrico Scalettaris (Pd) attaccano la giunta sulle opere pubbliche: «A quasi metà mandato dicono -, di fronte a un elenco di ritardi ben superiore alle iniziative realizzate, è partito il nuovo ritornello della giunta Fontanini che ha preso il Covid quale alibi perfetto per giustificare la mancata realizzazione di ciò che già prima di questa tragedia non stava riuscendo a portare a termine. Da bilancio consuntivo 2019, la scorsa settimana si sarebbe dovuta collaudare Casa Cavazzini, il 31 dicembre 2019 sarebbero dovuti essere già terminati i lavori della Biblioteca Civica e della scuola media Manzoni, per non parlare del progetto dell'Experimental City, della scuola media Fermi, del secondo lotto dei lavori dell'ex macello (partito solo ieri): questi sono solo alcuni esempi di opere abbondantemente annunciate in questi due anni e già in ritardo ben prima di questa tragica emergenza. Nell'ultimo consiglio comunale abbiamo denunciato questa situazione e chiesto al sindaco di condividere con la città alcune priorità: si dia precedenza a ciò che può essere portato a termine senza lungaggini, alla sicurezza delle scuole, all'efficientamento energetico, alle infrastrutture digitali. Invece la giunta è vittima della politica dell'«annuncite» e di una autoconsolazione che sta facendo danni alla città».

Alessia Pilotto

