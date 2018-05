Bollo auto, il Fisco si smentisce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Attenti alle cartelle pazze dell'Agenzia delle Entrate per bolli auto che non risultano pagati anche se invece avete versato ogni anno. Ultima vittima una cittadina udinese, C.M., che si è vista recapitare quasi tre anni dopo il verbale di accertamento con tanto di modulo per il pagamento, naturalmente maggiorato di sanzioni e interessi. Peccato che quello stesso errore fosse già stato segnalato più di un anno fa dalla cittadina che, con la prova dei pagamenti chiesti all'Aci di Udine, era andata negli sportelli dell'Agenzia...