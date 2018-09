Bivaccano nella scuola media nei guai quattro giovani carnici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDATOLMEZZO Sono finite male le incursioni e i festini notturni di un gruppetto di ragazzi carnici che nel mese di agosto avevano scambiato la scuola media Gianfrancesco da Tolmezzo come covo per i loro bivacchi. Dopo le segnalazioni degli insegnanti e dirigenti dell'istituto che avevano trovato in alcuni locali mozziconi di sigarette, bottiglie, cartoni e sporcizia varia, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia del capoluogo carnico si sono messi sulle loro tracce. L'ultimo spiacevole episodio è accaduto...