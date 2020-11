«Stiamo vivendo momenti straordinari e mai come in questo momento dobbiamo avere la forza di affrontare l'emergenza, ma di non dimenticare quello che deve essere il futuro, di cogliere l'opportunità di questa crisi che è drammatica, ma che rappresenta e deve rappresentare una leva per poter governare e interpretare il cambiamento globale che stiamo vivendo». Così il ministro dell'Università e Ricerca, Gaetano Manfredi, annunciando anche 700 milioni di euro in finanziaria per la ricerca con fondi dedicati alla stabilizzazione dei ricercatori. «Abbiamo bisogno di più studenti universitari, rappresentano una leva fondamentale per il bene del Paese. I dati che abbiamo ha concluso ci dicono che malgrado la pandemia abbiamo registrato un incremento delle immatricolazioni nelle università del 5%, un dato straordinario rispetto al timore che avevamo sulle iscrizioni a fronte della crisi economica». «È grazie alla ricerca se oggi possiamo guardare con ottimismo ai prossimi mesi. Cominciamo a vedere frutti come la disponibilità futura di vaccini e di anticorpi monoclonali, la valutazione sull'efficacia di alcune protocolli di trattamento farmacologico» ha invece messo in luce Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e docente del Dipartimento di area medica dell'università friulana.

