Bini in Usa: «I dazi non fanno mai bene Bisogna superare la stagione delle sanzioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IMPRESEUDINE La Regione lancia l'allarme dazi. A farsene carico, l'assessore Sergio Emidio Bini, impegnato in cinque giorni di missione con due tappe, Chicago e New York, per promuovere il comparto agroalimentare del Friuli Venezia Giulia negli Stati Uniti. «I dazi non fanno mai bene al libero mercato e, in particolare, a una regione esportatrice come il Friuli Venezia Giulia», ha detto, intervenendo sulle ricadute delle politiche protezionistiche adottate dagli Usa sull'economia Fvg a seguito della condanna del Consorzio Airbus da parte...