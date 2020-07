IL CASO

GORIZIA La Procura di Gorizia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, per la morte del piccolo Stefano Borghes, il bambino di 13 anni che ha perso la vita mercoledì mattina dopo essere caduto all'interno di un pozzo profondo 30 metri, mentre stava giocando con gli amici, durante un'attività organizzata dal campo estivo dei religiosi salesiani, all'interno del parco di Palazzo Coronini Cronberg, nella città isontina. L'inchiesta è stata affidata al magistrato Ilaria Iozzi, che sta continuando a sentire tutte le persone coinvolte, sia del centro estivo sia della Fondazione che gestisce la struttura e si occupa della manutenzione. Le indagini, delegate dalla magistratura alla Polizia di Stato, hanno l'obiettivo di fare chiarezza sui contorni della tragedia, in particolare sulla condizione di sicurezza della rete posta a protezione del pozzo. La copertura si è spostata su un lato e ha ceduto, in quanto era fissata con dei ganci al cemento. In questura sono stati sentiti sia i responsabili della Fondazione Coronini che dei centri estivi diocesani e sono in corso di analisi le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il procuratore di Gorizia facente funzioni in questo periodo di assenza del titolare (il procuratore Massimo Lia), la dottoressa Laura Collini, è in stretto contatto con il pm che segue le indagini. «L'attività richiederà tempo e anche strumenti adeguati, essendo coinvolti bambini che dovranno essere sentiti con modalità protette e adatte alla loro delicata situazione, che va oltremodo tutelata - ha spiegato Collini - l'area del pozzo resta sotto sequestro».

La Procura isontina ieri ha disposto l'autopsia sulla salma del bambino e ha affidato l'incarico al professor Carlo Moreschi. A quanto si apprende, la data dell'esame non è ancora stata fissata per dare la possibilità alle indagini di individuare eventuali persone che, con l'iscrizione nel registro degli indagati, a tutela delle garanzie difensive, possano eventualmente nominare periti di parte. Nel frattempo la città ieri si è risvegliata tra incredulità e commozione. Don Nicola Ban, responsabile per la diocesi delle attività giovanili, ha comunicato che le attività dei centri proseguono, con un tono però adeguato alla situazione, ovvero concentrandosi sulla preghiera e la riflessione sull'accaduto, anche per non fare sentire soli i compagni di Stefano. «Proprio in un momento di lutto e prova vale la pena di permettere ai ragazzi di vivere insieme e condividere sentimenti, emozioni, domande che sorgono dal cuore hanno spiegato dalla Diocesi - Per noi è importante che i ragazzi non siano lasciati soli e abbandonati in questo momento: vorremmo come comunità cristiana far intuire che nel dolore c'è qualcuno che si fa vicino». In particolare «faremo un'attività di riflessione, di preghiera e di condivisione adatta all'età. Manterremo il tono delle attività rispettoso del dolore. Ci stringiamo ancora attorno alla famiglia di Stefano con la preghiera e l'affetto». In serata c'è stato un incontro per un momento di preghiera nel campo sportivo dell'Oratorio della parrocchia San Giuseppe Artigiano. Anche il Comune ha assicurato che sarà fornito supporto psicologico agli amici del 13enne che hanno assistito ieri all'incidente. Parco Coronini oggi è stato chiuso, in quanto il pozzo deve essere ancora messo in sicurezza con una copertura definitiva. Il sindaco goriziano Rodolfo Ziberna, che dichiarato il lutto cittadino, ieri si è confrontato con la Curia, «purché la famiglia sia d'accordo», sull'eventualità di «celebrare i funerali di Stefano in un ampio spazio all'aperto, per consentire la presenza di persone nel rispetto delle prescrizioni contro il Coronavirus». «Una richiesta che sottoporremo ai genitori ha aggiunto Ziberna - perché siamo stati subissati da appelli in tal senso da parte della comunità. Con le restrizioni attuali, la cerimonia funebre sarebbe riservata a poche persone, mentre la gente di Gorizia chiede di dare il suo saluto a Stefano sfruttando uno spazio aperto dove stare assieme senza rischi di contagio». Villa Coronini Cronberg nel frattempo da ieri è stata chiusa. La decisione è maturata sia per permettere le indagini e i rilievi degli investigatori, senza che ci siano addetti o pubblico nelle immediate vicinanze, sia per svolgere un sopralluogo in tutto l'ambito della villa, alla luce di quanto accaduto.

