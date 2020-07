Fabio Benedetti lascia la presidenza di Condifesa Friuli Venezia Giulia, per assumere la presidenza del Consorzio Agrario Fvg.

Condifesa Fvg, associazione che si occupa della gestione del rischio climatico nata nel 2007 dalla fusione dei Consorzi di Gorizia, Pordenone e Udine, ha rinnovato le cariche approvando anche il bilancio (con un utile di 11.325 euro dopo l'incremento di 100mila euro della dotazione del fondo svalutazione crediti). Benedetti ha lasciato Condifesa al termine del secondo mandato, come pure il vice Carlantonio Turco e i consiglieri, per favorire un naturale ricambio. Il nuovo consiglio, precisa il direttore Daniele Giacomel, parte con una dotazione di 2.455 imprese socie, prevalentemente friulane, un conto economico che pareggia a 26.777.075 euro ed è composto da 11 membri, dei quali ben 7 sono alla prima nomina. L'assemblea ha inoltre eletto il nuovo Comitato di Controllo, formato da tre professionisti revisori contabili, che garantisce un'attenta verifica sulla regolarità amministrativa. Come nuovo presidente la scelta del Consiglio è ricaduta su Angela Bortoluzzi, giovane imprenditrice vitivinicola di Gradisca d'Isonzo e presidente della Coldiretti Gorizia. Benedetti nei giorni scorsi era stato eletto presidente del Consorzio Agrario Fvg, raccogliendo il testimone dalle mani di Dario Ermacora, che ha guidato il consorzio negli ultimi 9 anni. Classe 1965, di Sacile, titolare con il fratello dell'azienda agricola Benedetti Franco e Fabio, si accinge dunque a guidare il consorzio agrario nel prossimo triennio. Per lui si tratta di un ritorno. «Sono già stato presidente una quindicina di anni fa e componente del cda - ricorda -. Oggi riprendo le redini del consorzio che nel frattempo si è evoluto, diventando un punto di riferimento ancor più importante per il mondo agricolo della regione». La grande coop di Basiliano conta su 240 dipendenti, 2.400 soci e un fatturato 2019 che ha chiuso a 120 milioni di euro.

