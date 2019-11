Banda ultralarga, aperti 90 cantieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BANDA LARGAUDINE Ammonta a circa 130 milioni il valore complessivo del bando per la copertura delle aree a fallimento di mercato del Friuli Venezia Giulia: consentirà di collegare alla banda ultralarga 316mila unità immobiliari di circa 200 Comuni. A fare il punto della situazione è Open Fiber, società partecipata da Enel e Cassa depositi&prestiti, che si è aggiudicata i tre bandi di gara di Infratel (società in house del Mise) per la realizzazione di collegamenti a banda ultra larga in oltre 7.600 Comuni di 20 regioni.I CANTIERIAd oggi...