PASIAN DI PRATO Banchi e sedie accatastati all'aperto nell'area di deposito della Protezione civile comunale. Le immagini hanno fatto il giro del web scatenando discussioni a non finire sulla rottamazione dei vecchi arredi scolastici nell'era della nuova scuola ai tempi del coronavirus, consacrata a banchi monoposto e sedie con rotelle. Ma il sindaco Andrea Pozzo ha voluto fare chiarezza spiegando come quei banchi e quelle sedie (ma anche alcuni armadi) in gran parte erano comunque «inutilizzabili» e avrebbero dovuto essere destinati al macero ben prima dell'era covid.

«Abbiamo messo in sicurezza l'istituto comprensivo di Pasian di Prato - spiega Pozzo - per il contrasto alla diffusione del covid-19 e abbiamo investito 150mila euro per alcune attività, che consistono nell'adeguamento delle aule, nell'aumento del loro numero. Inoltre, per le richieste ministeriali, abbiamo acquistato i banchi monoposto che servivano e abbiamo speso 20mila euro per attrezzature informatiche e quasi 50mila per il potenziamento delle reti». A conclusione di questa operazione è venuto anche il momento del repulisti.

«Abbiamo ammassato il materiale destinato alla demolizione perché non più utilizzabile in quanto non più adeguato. Ci è stato consegnato dallo stesso comprensivo per lo smaltimento. In gran parte si tratta di arredi effettivamente indecorosi, perché rotti e inutilizzabili: si tratta di materiale acquistato fra il 1975 e il 1980 che avrebbe dovuto essere smantellato ancora vent'anni fa. Alla fine era stato tenuto ammassato all'interno del comprensivo. Stiamo lavorando per recuperare il ferro e il legno smontando i pezzi, perché smaltire banchi, sedie e armadi come indifferenziato ci costerebbe una follia. Si tratta di armadi ormai andati a pezzi, disfatti e inutilizzabili. Poi, ci sono stati consegnati 30-40 banchi di cui però ritengo che neanche una decina sarà riutilizzabile. Gli altri sono proprio spaccati: non possiamo far sedere un bambino in un banco che ha un buco, è una brutta immagine, anche diseducativa. Se poi qualcuno li vorrà avere lo stesso, per me il problema non esiste. Ovviamente ci limiteremo a conferire quelli che riteniamo possano essere ancora utilizzabili. Il resto del materiale sarà smaltito con tutti i crismi».

