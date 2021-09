Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BANCHECIVIDALE Aumento di capitale effettuato per Civibank, che è riuscita a raggiungere l'asticella dei 50 milioni messa dal Consiglio di amministrazione che aveva ricevuto mandato dall'Assemblea per un aumento fino a 65 milioni per finanziare gli investimenti previsti nel piano industriale. Ieri, infatti, l'istituto di credito ha reso nota la conclusione dell'operazione deliberata dal Consiglio di amministrazione il 16 luglio e lanciata...