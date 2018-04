«Baby jihadista, io non sono sorpresa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAUDINE Lei, per combattere i pregiudizi, ha corso con il velo a Telethon nella squadra della moschea di via Marano, sfidando i sorrisini e le inevitabili frasi di cattivo gusto per farsi portabandiera dell'Islam giovane dal volto pulito. Adesso, ad un tavolino con l'amica Dounia, Asmaa Boutey parla del caso del ragazzino, nato e cresciuto in Friuli in una famiglia algerina perfettamente integrata e ora finito nei guai, in un'inchiesta coordinata dalla Procura dei minori di Trieste, con l'accusa di aver inneggiato alla jihad su internet...