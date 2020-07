LUDOPATIA

UDINE Il Pd chiede azioni forti contro l'azzardo. «Mentre il gioco d'azzardo e la ludopatia continuano a essere un grave problema sociale, mettendo in forti difficoltà migliaia di famiglie, il centrodestra alla guida della Regione ha inserito una preoccupante marcia indietro nel contrasto» a questi problemi, dice Nicola Conficoni, che firma un'interrogazione in merito. «La proroga di un anno del termine entro cui rimuovere le slot machine collocate a meno di 500 metri di distanza da luoghi sensibili come scuole e centri giovanili, previsto appunto dalla legge 1 del 2014, è stata davvero un brutto segnale». Questa norma, concepita nella precedente legislatura dal centrosinistra, spiega Conficoni «prevede che anche i Comuni facciano la loro parte» individuando luoghi sensibili nelle cui vicinanze le slot devono essere dismesse. Ma l'ultima relazione dell'Osservatorio sulle dipendenze «ha evidenziato che solo 73 Comuni su 215 hanno risposto positivamente al sondaggio sulla reale applicazione del provvedimento». «Da allora a oggi sicuramente ci sono state nuove adesioni ma, dopo la concessione della deroga, è necessario spingere sul versante della prevenzione anche emanando il regolamento propedeutico all'introduzione di incentivi volti a favorire l'eliminazione delle slot machine. Non si possono abbandonare le persone fragili - è la sua chiosa - e far pagare loro il conto di una recessione che ha indebolito tutti».

