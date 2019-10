Aziende a caccia di informatici Ma i nativi digitali non si iscrivono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNIVERSARIOUDINE Come farsi un giro del mondo in pochi minuti? Ascoltando i video inviati dai laureati in Informatica all'Università di Udine che non hanno potuto essere presenti sabato alla giornata del quarantennale perché al lavoro nella Sillicon Valley o in istituti di ricerca e formazione all'estero, ma anche perché impegnati a fare i direttore d'orchestra negli States o a studiare teologia e filosofia nel monastero domenica di Bologna. Una varietà d'esperienze tutte raccontate da volti giovani l'anno della laurea era compreso tra...