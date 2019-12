Automobilista viaggiava a 61 chilometri sopra il limite

POLSTRADA

UDINE Controlli potenziati per assicurare ai friulani di trascorrere in serenità le feste. Dal 16 al 22 dicembre scorso le pattuglie della Polizia Stradale in servizio di vigilanza hanno controllato 631 veicoli. 378 sono state le infrazioni complessivamente elevate con 766 punti decurtati; le patenti di guida ritirate sono state 5, le carte di circolazione 4.

Nel corso dell'ultima settimana le pattuglie della Polizia Stradale hanno contestato: 92 violazioni per eccesso di velocità fra cui un conducente sorpreso a circolare superando il limite di ben 61 chilometri all'ora, 18 violazioni per velocità pericolosa, 14 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e 12 per l'uso del telefonino alla guida.

Sono stati rilevati 21 incidenti stradali di cui 6 con feriti. La scorsa settimana una pattuglia della Polizia Stradale di Palmanova, durante un controllo sull'autostrada A4 nei pressi del casello di Porpetto, ha fermato un'auto con targa bulgara. A seguito delle verifiche è emerso che sul conducente bulgaro risultava in pendenza un rintraccio per esecuzione di provvedimento di carcerazione emesso a gennaio di quest'anno (risultava infatti condannato alla pena residua della reclusione di 14 giorni oltre al pagamento della pena pecuniaria di 1.400 euro). Gli operatori lo hanno arrestato e condotto in carcere.

A seguito del maltempo che ha colpito la nostra regione nei giorni scorsi con precipitazioni anche nevose nella zona del Tarvisiano e in occasione del traffico tipico del periodo festivo, la Polizia Stradale suggerisce, per chi vuole mettersi alla guida in modo sicuro di informarsi prima sulla viabilità, di adottare tutte le misure di sicurezza in galleria e di fare particolare attenzione in caso di nebbia, utilizzando i dispositivi luminosi.

Con la neve come per la pioggia guidare richiede maggiore attenzione affinché ogni manovra non sia repentina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA