IL MERCATO

UDINE A Nordest se si vuole acquistare un'auto usata non c'è dubbio: la prima scelta è la Volkswagen Golf. In Friuli Venezia Giulia, però, a sorpresa, la tedesca è superata dalla Bmw Serie 1 che si guadagna il primo posto, e dalla Panda Fca, che la tallona al secondo posto. La Golf si deve accontentare del terzo gradino del podio. Sono le informazioni più eclatanti che si evincono dalla classifica delle auto usate più vendute online nel 2019 stilata da BrumBrum, la prima piattaforma e-commerce di automobili che propone soluzioni di usato sicuro, km zero e noleggio a lungo termine. Scorrendo la classifica delle vendite online delle auto di seconda mano, si scopre che in regione al quarto posto c'è un'altra Bmv, la Serie 3, e al quinto posto un'altra Fca, la 500 rinnovata.

I DATI

Nel 2019 il mercato online ha fatto registrare una preferenza per le utilitarie, scelte dal 25% degli acquirenti, seguite a pari merito dalle berline (20%) e dai suv, anch'essi al 20 per cento. Le auto «familiari» coprono una fascia di mercato pari al 15 per cento, mentre le monovolume sono interessano solo il 6 per cento degli acquirenti. Un 14% delle vendite è suddiviso tra diverse altre opzioni. Quanto l'alimentazione, il Friuli Venezia Giulia sceglie ancora il diesel, almeno nelle vetture usate. Tra quelle vendute e monitorate dalla piattaforma BrumBrum, infatti, ben il 68,1% alla stazione di servizio deve scegliere il diesel. L'alimentazione a benzina ha riguardato il 27,4% del venduto in regione e l'ibrido con elettrico l'1,3%. Una percentuale irrisoria forse dettata anche dal fatto che il mercato delle ibride elettriche usate è agli inizi. A metano ha scelto l'auto solo lo 0,5% degli acquirenti, mentre il Gpl è arrivato al 2,7 per cento. A Nordest la scelta dell'utilitaria è percentualmente la stessa del Friuli Venezia Giulia, attestandosi sul 25,8%, mentre un po' più alta è la preferenza per la berlina (21,2%) e leggermente più contenuta la passione per i suv che, complessivamente, a Nordest valgono il 18,1% del venduto online. Le familiari arrivano al 14,3% e le monovolume hanno un mercato leggermente più ampio di quello regionale, tanto da arrivare al 7,6% in luogo del 6% del Friuli Venezia Giulia. In generale, rileva il rapporto 2019 BrumBrum, l'anno si è chiuso in positivo per l'auto usata acquistata in rete. Son stati ben 3milioni 102mila i passaggi di proprietà, che si uniscono a quasi 2 milioni di immatricolazioni sul nuovo, che hanno registrato una crescita dello 0,3%, più bassa rispetto all'incremento dell'usato, cresciuto dello 0,5 per cento. Tra le curiosità, la Panda è l'auto più acquistata, prima in dieci regioni.

Antonella Lanfrit

