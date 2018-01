Auto nel fosso a Ipplis, 35enne finisce in ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOCCORSIUDINE Nottata di fine anno tranquilla sulle strade della provincia di Udine grazie all'attività di controllo e prevenzione delle forze dell'ordine e anche per i pochi spostamenti che si sono registrati sulla viabilità ordinaria e autostradale. Due gli incidenti, entrambi con feriti non in pericolo di vita, che sono accaduti dopo la mezzanotte dell'altra sera, al rientro da feste e veglioni.Il primo si è verificato nella frazione di Ipplis, nel comune di Premariacco. Erano da poco passate le 4 quando il conducente di una Renault...