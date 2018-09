Aussa Corno, accuse prescritte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Cala il sipario sulla vicenda della presunta malversazione al Consorzio per lo sviluppo industriale della Zona Aussa Corno. Il processo a carico degli ex vertici della Ziac di San Giorgio di Nogaro si è chiuso ieri, immediatamente dopo l'apertura del dibattimento, con una declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale di Udine in composizione collegiale, presieduto dal giudice Paolo Milocco, a latere Roberto Pecile e Luca Carboni, su sollecitazione delle difese...