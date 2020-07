ATENEO

UDINE La corona d'alloro e lo sguardo fiero dei genitori. Il Covid ha portato via tutto questo a molti laureandi, ma all'ateneo udinese si guarda avanti e si va verso quella che sarà una nuova normalità con nuovi spazi e nuovi corsi dall'intelligenza artificiale e cyber security all'ingegneria che guarda all'ambiente. Così 300 studenti potranno, e in realtà hanno già iniziato, laurearsi in presenza per godersi, pur nel pieno rispetto delle normative, il traguardo che li proietta nel mondo del lavoro. Così l'università riparte e «più fiduciosi che timorosi» afferma il rettore, Roberto Pinton. Rettore, a livello nazionale c'è però il timore di un calo delle immatricolazione per le difficoltà economiche delle famiglie. Un timore condiviso? «Più che timore c'è una certa preoccupazione per la situazione economica, ma stando a un nostro sondaggio emerge come questa non sia la preoccupazione più rilevante, piuttosto si guarda alla scelta dei servizi e a una situazione accogliente e sicura». Ma le difficoltà economiche comunque ci sono. Come andate incontro agli studenti e ai futuri studenti? «Stiamo mantenendo un livello di tasse tale da favorire l'accesso con una quota di esonero per chi ha in Isee fino a 23mila euro e requisiti di reddito minimo per gli anni successivi all'iscrizione. In realtà sono misure che già erano previste negli anni precedenti e che abbiamo riconfermato». Oltre alle immatricolazioni potrebbe verificarsi qualche caso di abbandono, sempre per motivi economici «Il timore c'è, ma non esagerato. Per ora non abbiamo modo di sapere se ci saranno degli abbandoni, ma affrontiamo l'eventualità con lo stesso principio che vale per le immatricolazioni: sgravi sulle rette e più servizi. Al momento, comunque, sono numeri fisiologici e contiamo che siano contenuti Uno degli elementi di attrattività dell'ateneo è la mobilità internazionale, un bel problema quest'anno «Sono in corso le selezioni per l'Erasmus e dai dati è evidente una flessione delle domande presentate del 20% e qui gioca la preoccupazione per gli spostamenti. Le nuove partenze sono state annullate e stiamo aspettando il nulla osta delle istituzioni partner per favorire quanto più possibile la mobilità, soprattutto per i corsi con doppio titolo. Per il prossimo anno, la maggior parte degli studenti che ha vinto una borsa di studio all'estero ha slittato la partenza dal primo al secondo semestre, adattandosi per ora alla modalità online per non interrompere i rapporti tra università e lo stesso discorso vale per la mobilità in ingresso. Per gli studenti provenienti da Paesi extra Ue, è prevista una registrazione su piattaforma ministeriale». Si cercano nuovi elementi di attrattività? «Quella viene dall'offerta didattica in primis e dai corsi che guardano alle nuove professioni. Partiamo, ad esempio, con una nuova laurea triennale in ingegneria industriale per la sostenibilità ambientale e per l'informatica abbiamo affiancato un corso di laurea che guarda all'industria 4.0. E ancora per le lauree magistrali abbiamo ampliato gli obiettivi formativi con l'artificial intelligence e cyber security. Poi, per l'attrattività, contano l'ambiente, il dialogo aperto con i docenti e un forte rapporto con il mondo del lavoro». Per fare tutto questo servono tanti spazi fisici «Sì. Servono. Per programmare l'attività didattica abbiamo dovuto considerare il il vello di saturazione delle aule che dev'essere ridotto, ma vogliamo garantire a tutti gli studenti almeno una parte in presenza. Alcuni spazi nuovi li abbiamo trovati, altri li stiamo cercando e purtroppo abbiamo dovuto di no alle scuole che ci hanno chiesto aule disponibili». Gli studenti optano più per la didattica in presenza o per l'online? «Da un nostro sondaggio è risultato come il 45% degli iscritti preferirebbe la didattica in presenza, altrettanti quella ibrida e solo il 10% chiede esclusivamente l'online. Gli spazi del quartiere fieristico potrebbero essere una soluzione? «No. È un'area dislocata con un tipo di strutture che andrebbero attrezzate per offrire continuità, basti pensare all'infrastruttura tecnologica. Inoltre si pone un problema dio sanificazione degli spazi che sarebbe molto dispendioso».

Lisa Zancaner

