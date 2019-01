Ateneo, stranieri a quota mille

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UNIVERSITÀUDINE Vicini a quota mille. L'università di Udine piace agli studenti stranieri che vengono in Friuli appositamente per frequentare l'ateneo del capoluogo. Sono quasi un migliaio gli studenti iscritti all'università udinese e in costante crescita negli ultimi anni. «Una parte di questi studenti è residente in Italia, mentre il 20% viene appositamente a Udine per studiare nel nostro ateneo - spiega il professor Giorgio Alberti, delegato del rettore per la mobilità internazionale -. Gli studenti cinesi seguono corsi di lingua e...