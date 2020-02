ASSISTENZA

UDINE Approvata all'unanimità ieri in Consiglio regionale la mozione che impegna la Giunta regionale ad aumentare progressivamente gli sportelli per assistenti familiari sul territorio, al fine di garantire un servizio più capillare. Il documento è stato presentato dai due consiglieri del Gruppo Cittadini, Tiziano Centis e Simona Liguori, che hanno trovato il favore di tutta l'Aula- La sollecitazione all'Esecutivo si fonda sia sul dato del progressivo invecchiamento della popolazione e dell'aumento del numero degli anziani soli e non autosufficienti, considerando che tra coloro che hanno più di 85 anni aumentano le patologie croniche degenerative, sia sulla presenza decennale in Friuli Venezia Giulia dello Sportello Siconte, mantenuto solo negli ex capoluoghi di Provincia con grosse difficoltà di accesso in termini di tempi, ma anche nel monitorare gli avvii fatti e nell'incisività della relazione tra servizi sociosanitari e famiglie.

Approvata, ma a maggioranza, 4 i voti contrati e 9 gli astenuti, anche la mozione riguardante le detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e interventi di riqualificazione energetica, presentata dia consiglieri di Progetto Fvg-Ar, primo firmatario il capogruppo Mauro Di Bert, cui si sono aggiunte le firme dei consiglieri di Fi e Lega. Il provvedimento parte dalla considerazione che i cosiddetti bonus ristrutturazione ed efficienza energetica registrano una flessione

. Il motivo è dettato dal fatto che, per accedere alla detrazione, il contribuente deve anticipare l'intero ammontare delle spese di cui, solo successivamente, potrà recuperare con la denuncia dei redditi il 50 o il 65 per cento nell'arco di dieci annualità. Con la mozione, il Consiglio impegna la Giunta ad avviare uno specifico confronto per arrivare a un preventivo accordo Stato-Regione Fvg, in base al quale, annualmente, l'Erario riversi direttamente alla Regione gli importi delle detrazioni Irpef riconosciute, rimpinguando in tal modo il fondo di rotazione destinato all'iniziativa. Il Consiglio ha respinto, invece, la mozione che chiedeva la creazione di uno spazio transfrontaliero della ricerca, primo firmatario il consigliere Furio Honsell di Open Fvg.

