UDINE Assestamento di bilancio protagonista, questa settimana, dei lavori delle Commissioni del Consiglio regionale, che comunque troveranno il tempo anche per altri argomenti. Come di consueto, i documenti finanziari saranno illustrati innanzitutto alla I Commissione, a cui compete l'approvazione dell'intero articolato. Il presidente Alessandro Basso (FdI) l'ha convocata a Trieste per oggi alle 10, quando la Giunta esporrà i contenuti del disegno di legge 99 sull'Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 e il Documento di economia e finanza regionale 2021 (Defr). L'argomento sarà completato con l'audizione del presidente del Consiglio delle autonomie locali, che renderà nota la posizione dell'organismo su tali disposizioni. Al pomeriggio, a partire dalle 14.30, la II Commissione consiliare presieduta da Alberto Budai (Lega) si soffermerà sull'esame preventivo delle parti di competenza dei due provvedimenti. Domani faranno la stessa cosa la III e la IV Commissione, rispettivamente alle 10 e alle 14.30. Stesso copione e stessi orari, infine, mercoledì 8 per la V e la VI Commissione. I due testi ritorneranno all'attenzione della I Commissione per l'intera giornata di giovedì 9, ma anche venerdì 10. Non bastasse, in calendario è già prevista una seduta per lunedì 13, sempre con inizio alle 10. L'Aula, invece, interverrà nella tre giorni programmata per fine luglio, dal 28 al 30. Oltre al ddl 99 e al Defr, la III Commissione presieduta da Ivo Moras (Lega) si dedicherà a due interrogazioni di Diego Moretti (Pd), una sulla Sala operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) di Palmanova e l'altra sulla sorveglianza sanitaria degli esposti all'amianto. Anche la Commissione di Mara Piccin (FI), la IV, affronterà altri punti: l'illustrazione del progetto di legge nazionale 13 sui subappalti della consigliera Mariagrazia Santoro con alcuni colleghi del Pd, la risposta all'interrogazione di Moretti sul presidente dell'Azienda provinciale trasporti di Gorizia, la risposta all'interrogazione di Nicola Conficoni (Pd) con la Santoro sulla ciclovia Alpe Adria . Un parere alla delibera sull'albo regionale dei sindaci emeriti e la risposta all'interrogazione del Gruppo Progetto Fvg/Ar sul finanziamento di ComPA Fvg saranno dati, invece, dalla V Commissione presieduta da Diego Bernardis (Lega). Parere e interrogazione anche per la VI Commissione di Giuseppe Sibau (Progetto Fvg/Ar), rispettivamente al programma triennale regionale di edilizia scolastica e sul regolamento di attuazione della legge regionale 5/2018 sul sistema informativo del Friuli Venezia Giulia.

