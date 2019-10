Assalto al bancomat a Cervignano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOCERVIGNANO Assalto ad un bancomat a Cervignano, poco più di un mese dopo il colpo ad un ufficio postale nella stessa cittadina della Bassa, in cui un bandito aveva esploso dei colpi di kalashnikov. L'altra notte una banda di quattro persone a volto coperto, forse armate, ha tentato di assaltare lo sportello bancomat di una filiale della Banca Antonveneta in via Roma a Cervignano del Friuli ma è stata messa in fuga da una guardia giurata.L'episodio si è verificato intorno alle 4.30. Il vigilante stava percorrendo via Roma per il...