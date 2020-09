OPERAZIONE

SAN DANIELE DEL FRIULI In un'ora e mezza circa si sono spostati tra Romans d'Isonzo e San Daniele del Friuli, circa una sessantina di km di distanza, facendo esplodere due sportelli ATM di altrettante banche, dandosi poi alla fuga con un bottino di oltre 35 mila euro. La banda di malviventi che tra Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale si è specializzata in questo tipo di colpi, ha trovato la scorsa notte due nuovi obiettivi. Il primo blitz ha fruttato ai banditi 35 mila euro e l'allerta alle forze dell'ordine è scattata attorno alle ore 3 del mattino di sabato, a Romans d'Isonzo, presso la filiale della Cassa Rurale Fvg di via Modolet. Spaventati dal boato causato dall'esplosivo utilizzato, i cittadini della zona hanno chiamato i vigili del fuoco. Dei ladri nessuna traccia, i carabinieri di Gradisca e del comando provinciale di Gorizia stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza della banca. Secondo alcuni riscontri l'auto sulla quale viaggiavano, probabilmente quattro persone, è una berlina di colore scuro. Da quantificare i danni all'immobile della banca, ma le residenze adiacenti non hanno subito danni. Un'ora dopo, verso le 4, un altro assalto al bancomat, questa volta a San Daniele del Friuli alla filiale della Friulovest banca di via Kennedy, ma i ladri non sono riusciti in questo caso ad aprire la cassaforte rinforzata di ultima generazione, provocando però danni contenuti all'edificio. Come esplosivo i carabinieri del nucleo investigativo della Compagnia di Udine suppongono che possano essere state usate quelle che in gergo si chiamano marmotte, contenitori con esplosivo in polvere che vengono infilati nella struttura del bancomat e poi fatti detonare. Si tratta dell'ennesima azione, che avviene con uguali modalità, nelle ultime settimane tra Fvg e Veneto: i ladri tra l'altro dovevano essere al corrente che il venerdì è il giorno in cui le banche riforniscono maggiormente le loro casse automatiche per le necessità del weekend dell'utenza. Venerdì scorso i carabinieri erano intervenuti per un episodio analogo in una filiale a Udine Sud.

