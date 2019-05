Artigiani sempre più anziani: il 15 per cento è over 60

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARTIGIANIGEMONA Da ormai diversi anni il passaggio generazionale è uno dei nodi più spinosi da affrontare nella vita di un'impresa, specie se piccola, specie se - come in quella artigiana - le forze vengono dalla famiglia e in famiglia il testimone non passa più di mano com'era normale che fosse un tempo. Una soluzione unica al problema non esiste, ma il Cata - con l'assist finanziario della Regione - quest'anno ci prova rivitalizzando una linea contributiva ormai silente da qualche tempo e relativa appunto alla trasmissione d'impresa....