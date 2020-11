L'INIZIATIVA

UDINE Le imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia non rinunciano a cercare le vetrine capaci di far conoscere i loro prodotti anche in tempi di serrate imposte dalla pandemia e raccolgono l'opportunità della fiera virtuale Artigiano in Fiera Live che ha debuttato sabato e proseguirà fino al 20 dicembre, la quale la spedizione degli acquisti effettuata sarà gratuita per i visitatori. Sono infatti 41 le imprese artigiane afferenti al settore artistico, della moda, della coltelleria, dell'arredamento e dell'alimentare che si presenteranno sulla piattaforma online artigianoinfiera.it, un processo reso possibile grazie al tutoraggio svolto da Cata Fvg, il Centro di assistenza tecnica per le imprese artigiane, il sostegno della Regione Fvg e il supporto di Confartigianato Imprese Fvg, Cna Fvg e Ures Fvg. L'edizione 2020 di Artigiano in Fiera, la più grande manifestazione internazionale dell'artigianato che da oltre vent'anni si svolge a Milano, quest'anno ha confermato l'appuntamento, trasferendolo però su piattaforma digitale e permettendo così alle imprese Fvg di essere visibili ovunque nel mondo.

«Questa iniziativa rappresenta un grande sforzo per permettere anche alle piccolissime imprese artigiane di potersi approcciare a nuovi mercati e nuove sfide, come quelle che si sono presentate in questi mesi, durante i quali hanno assunto un'importanza crescente le vendite online afferma il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti -. Con questo strumento vogliamo avvicinare sempre più l'utente finale alle nostre imprese».

In questo processo un ruolo strategico lo svolge il Cata, una struttura che «oltre alla gestione delle domande di contributo in delega spiega il presidente Cata Ariano Medeot -, svolge con grande dedizione un ruolo di tutoraggio e affiancamento».

