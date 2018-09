Arta, il Comune vende l'ex Lavanderia Savoia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IMMOBILIARTA TERME L'amministrazione comunale di Arta Terme per incentivare la nascita di nuove attività economiche sul territorio comunale, anche in chiave turistica, ha deciso di vendere al miglior offerente, mediante bando pubblico, l'ex Lavanderia Savoia, che si trova al margine del complesso dell'ex albergo Savoia e del relativo parco. L'immobile oggetto di cessione è caratterizzato da un lotto di circa 350 metri quadri su cui insiste un edificio, che oggi è ridotto ad un rudere, trasformabile ed ampliabile per 600 metri cubi...