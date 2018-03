Arrivano i contatori intelligenti in provincia oltre quattrocentomila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ENERGIAFAGAGNA Arrivano i contatori intelligenti. In provincia ne saranno installati 400mila. È partita in questi giorni a Fagagna la campagna di installazione degli open meter di E-Distribuzione; nella cittadina friulana arriveranno oltre 4.200 apparecchi di nuova generazione.In aggiunta ai servizi di telelettura e telegestione disponibili già con gli attuali apparecchi, il contatore 2.0 offrirà ai clienti informazioni sempre più puntuali per il monitoraggio dei consumi e consentirà di abilitare i servizi innovativi di domotica, la...