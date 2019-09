Arriva a Udine il tour di Enel in Giardin grande con Catine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAUDINE Approda oggi a Udine l'Enel Energia Tour, la nuova iniziativa targata Enel che sta attraversando l'Italia in un viaggio alla scoperta delle eccellenze del Belpaese. Il tour, partito il 16 aprile da Messina, farà tappa in 50 località italiane e si concluderà il 22 novembre a Cassino.La tappa di Udine sarà inaugurata in Piazza I Maggio con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Pietro Fontanini e di Giovanni Zanchetta, responsabile Enel Mercato Italia Area Triveneto.Andrea Viganò, attore di Colorado, incontrerà...