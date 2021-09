Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ARRESTOUDINE Aveva messo in atto diverse truffe e, per questo, era stata condannata: una donna di origini rumene è stata rintracciata a Udine e arrestata per reati commessi nel 2005 e 2006. Nella mattinata di venerdì 10 settembre, il personale della Squadra Mobile della Questura di Udine ha rintracciato nell'immediata periferia del capoluogo friulano in un appartamento in cui svolgeva mansioni di badante, una 62enne di nazionalità rumena....