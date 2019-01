Arrestati con 2 chili di droga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Viaggiavano con oltre due chili di marijuana nell'auto. Per questo motivo due cittadini nigeriani, un uomo di 32 anni, E.A., residente a Udine, e una connazionale di 40 anni, E.M.O., residente a Pasian di Prato, sono stati arrestati giovedì pomeriggio dalla Polizia di Stato di Udine. Sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due stranieri sono incappati nell'ambito dei servizi potenziati di controllo del territorio in ambito cittadino disposti dal Questore di Udine Claudio Cracovia in occasione...