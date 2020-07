LA POLEMICA

PORDENONE È con preoccupazione che Arci Caccia guarda alle elezioni per il rinnovo del direttore del Consiglio della Riserva di Resiutta. Si va al voto, evidenzia il presidente Graziano Busettini, con «una novità nel panorama delle Riserve del Fvg: voteranno anche i soci sostenitori che non esercitano l'attività venatoria. Il marchingegno statutario che consente l'allargamento della platea dei votanti a Resiutta, dove ci sono sei soci effettivi e cinque sostenitori, è stato individuato nella modifica allo statuto approvato nel 2017».

LA PERPLESSITÀ

Il timore di Arci Caccia è l'operazione nasconda un attacco al sistema riservistico regionale che ha rivoluzionato il mondo venatorio nel 1969. «Riteniamo che la strada percorsa dai soci di Resiutta sia sbagliata - osserva l'associazione - La situazione che si è creata si pone in contrasto con la legge regionale sulla caccia e lo stesso statuto della Riserva, che all'articolo 1 afferma che la Riserva è costituita tra i cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio. Il modello Resiutta rischierebbe di snaturare lo strumento delle elezioni con interventi esterni capaci di modificare a vantaggio dell'uno o dell'altro la sana competizione tra i soci cacciatori».

LA REPLICA

Il presidente di Arci Caccia chiede alla Regione di prendere posizione. Ma sul punto la Regione, come precisa il presidente di Federcaccia, Paolo Viezzi, si è già espressa dando parere positivo alla modifica dello statuto della Riserva di Resiutta, nel punto in cui introduce la presenza dei soci sostenitori non ammessi alla caccia. «Quella di Resiutta - spiega Viezzi, che ha seguito personalmente la modifica dello Statuto ed è diventato uno dei cinque soci sostenitori - è una condizione quasi irripetibile. Il piano faunistico stabilisce che non possa superare i sette soci. Sono rimasti in sei e non riescono a ricoprire tutte le cariche». Il socio non sostenitore entra in scena per ricoprire i ruoli secondari: revisori dei conti, provibiri e commissione elettorale. Del direttivo, invece, possono far parte soltanto i soci-cacciatori. «Senza i sostenitori - fa sapere Viezzi - rischiavano il commissariamento o che la direzione fosse affidata al direttore di una riserva confinante». Secondo il presidente di Federcaccia, i paletti fissati con la modifica dello Statuto garantiscono piena autonomia ai soci-cacciatori. Resta la questione del voto sollevata da Arci Caccia, strettamente legata, secondo i cacciatori dell'associazione, alla polemica che si è scatenata nei giorni scorsi all'interno di Federcaccia (4.800 soci) e di cui si discuterà nell'assemblea del 24 luglio.

I SIMPATIZZANTI

Molti cacciatori guardano con sospetto all'apertura di Viezzi verso i semplici sostenitori. A spingere il presidente di Federcaccia verso nuovi orizzonti è soprattutto il fatto che negli ultimi dieci anni i cacciatori da 16mila sono scesi a 7.800. «Nel caso di Resiutta - specifica Viezzi - i sostenitori sono tutti cacciatori che esercitano in un'altra riserva e che si sono resi disponibili a dare una mano. Diversamente, non ci sarebbero stati i numeri per fare il direttivo e ricoprire le cariche secondarie».

