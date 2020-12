APPUNTAMENTI

UDINE Nonostante le incertezze date dalla pandemia, la voglia di trascorrere un Natale il più possibile vicino alla normalità ha spinto amministrazioni comunali, associazioni, pro loco, volontari, a mettersi in prima linea per evitare il più possibile la cancellazione degli eventi previsti proponendoli in una versione rivista e corretta. In questo modo si cerca di non perdere del tutto il clima di festa che solitamente si respira in questo periodo. Il presepe diventa quindi non più solo simbolo della ritualità del passaggio dalle tenebre alla luce, ma incarna a tutti gli effetti la volontà di una rinascita.

PRESEPI E RESILIENZA

Se la dodicesima edizione di Presepi in Villa - rassegna dell'arte presepiale in regione che solitamente era ospitata nell'Esedra di Levante a Villa Manin - non si farà, il Covid non ferma comunque altre rappresentazioni della natività. La più importante è Presepi in FVG, che quest'anno si candida a essere un vero inno alla resilienza e alla speranza, all'insegna del si può fare sfruttando anche le nuove tecnologie. Il centro di tutto, infatti, è il sito web presepifvg.it dove si trova la mappa di oltre un centinaio di siti dove è possibile, in totale sicurezza senza il rischio di assembramenti, apprezzare la bellezza di queste rappresentazioni. «Attraverso il web - spiega Valter Pezzarini, presidente delle Pro Loco regionali - racconteremo a tutti quali Presepi si possono ammirare vicino casa propria, all'interno del proprio Comune o nelle zone limitrofe». Un vero e proprio viaggio di prossimità dove la fede si conferma alleata delle regole. E se Villa Manin osserverà un anno di pausa, ma nel cui cortile d'onore sarà comunque possibile ammirare il presepe monumentale della Pro Loco di Spilimbergo, Codroipo non perderà comunque lo scettro di Città dei Presepi grazie ai trentacinque presepi che sono esposti in altrettante vetrine della città.

TOUR VIRTUALE SUL WEB

Neppure Lignano Sabbiadoro ha chinato il capo davanti al Coronavirus e lo ha fatto all'insegna di un Natale diverso forse più intimo ma non per questo meno importante. L'associazione Dome Aghe e Savalon d'Aur, con il sostegno della città di Lignano Sabbiadoro e di Lignano Sabbiadoro Gestioni e delle associazioni locali, permette a tutti, ovunque si trovino, di visitare la XVII edizione del grande Presepe di sabbia, una manifestazione capace di richiamare circa 80mila visitatori e che da quest'anno sarà fruibile attraverso uno speciale tour virtuale. Collegandosi al sito www.presepelignano.it si può, per ora comodamente da casa e solo in maniera interattiva anche con visore VR, entrare nella tensostruttura dell'arenile e rimanere affascinati dalle opere realizzate dagli artisti dell'Accademia della Sabbia al tema La cura. L'amore. La speranza. La speranza, ovviamente è che appena potrà esserci un allentamento delle restrizioni, le porte del Presepe possano nuovamente spalancarsi. Proprio per questo, la volontà degli organizzatori è di prolungare la durata ben oltre il canonico fine gennaio.

PRESEPI NEI BORGHI

Anche la Carnia, e più precisamente Sutrio, approfittando degli ampi spazi aperti, offre una rassegna presepiale en plein air, totalmente all'aria aperta. La locale Pro Loco, infatti, ha voluto proseguire nell'organizzazione di Borghi e Presepi offrendo fino al 6 gennaio un viaggio tra una cinquantina di natività più o meno grandi esposte lungo stradine e piazzette del centro storico, ma anche tra finestre e nicchie di case private, così da trascorrere una piacevole giornata all'aria aperta simbolo di rinascita e di speranza per tutti. Al momento confermata anche la solenne Messa dello Spadone, antica e suggestiva cerimonia che viene officiata alle 10.30 il giorno dell'Epifania all'interno del Duomo di Cividale del Friuli. Anche questa singolare rievocazione storica dell'entrata in città da parte del Patriarca Marquardo von Randeck avvenuta nel 1366, dovrà però sottostare a rigide regole anticontagio.

Tiziano Gualtieri

