UDINE Dal genetista Michele Morganti e dall'ex sindaco di Udine Sergio Cecotti, un appello per i fondi della ricerca. La scienza è un gioco di squadra basato anche su tentativi ed errori, e bisogna sostenerla con finanziamenti adeguati, anche e soprattutto in termini di ricerca fondamentale, se si vuole perseguire l'obiettivo, sempre più impellente, della sostenibilità. È la forte sollecitazione lanciata, all'indirizzo dei decisorì e della società tutta, dal confronto svoltosi al Teatro Nuovo di Udine, tra Michele Morgante, genetista dell'Università di Udine, e Sergio Cecotti, fisico teorico della Sissa di Trieste e già politico e amministratore locale, intervistati dalla giornalista Simona Regina.

Il ruolo della scienza per costruire un futuro sostenibile è stato il tema dell'incontro, inserito nell'ambito di Science in the city Festival dell'EuroScience Open Forum (ESOF) 2020, che ha fatto tappa a Udine. A introdurre la discussione aperta al pubblico sono stati il rettore dell' Ateneo friulano, Roberto Pinton, e il champion di Esof 2020, Stefano Fantoni.

Partendo dalla crisi sanitaria, i relatori hanno sviluppato alcune riflessioni sul tema del rapporto scienza-sostenibilità. «In altri Paesi sul Covid sono pochi i soggetti accreditati a parlare - ha esordito Morgante - non come in Italia, dove abbiamo assistito a un concerto polifonico di virologi ed epidemiologi, con parecchie stonature». Cecotti ha rincarato la dose dicendo che «con gli esperti che sostenevano teorie diametralmente opposte, alla società è arrivato il messaggio che non esiste alcuna certezza scientifica, alimentando così una posizione antiscientifica che può fare da freno anche all'introduzione di innovazioni tecnologiche». tempi rapidi più capaci di difendersi e di sfruttare i nutrienti nel suolo».

