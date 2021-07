Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ANZIANIUDINE Nelle case di riposo, dopo il contraccolpo fortissimo seguito alla pandemia, con il calo pressocché generalizzato delle richieste di accoglienza (dovuto anche alle difficoltà di visita per le misure di contenimento del virus), è ripreso a salire il trend delle istanze dei familiari degli anziani, con tanto di liste di attesa in alcune strutture. Ma c'è anche un boom parallelo di richieste per colf e badanti in regione, tanto...