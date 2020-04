INTERVENTI

UDINE Una donna udinese di 78 anni è rimasta ferita in modo serio dopo essere stata urtata da un furgoncino mentre attraversava la strada in corrispondenza delle strisce pedonali. È successo nella tarda mattinata di ieri in piazzale Gabriele D'Annunzio, a pochi passi dal sottopasso che conduce in via della Cernaia. E' stata inizialmente soccorsa da un dipendente delle poste e da un volontario della Croce Rossa. Sul posto sono giunti poi un'automedica e un'ambulanza, con la signora che è stata successivamente trasferita in Ospedale a Udine. Al volante del veicolo, un mezzo da lavoro Peugeot, si trovava un artigiano di 58 anni che risiede nella zona di Gemona. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente: se ne stanno occupando gli agenti della polizia locale di Udine.

CODROIPO

Vigili del Fuoco al lavoro nel pomeriggio di ieri a Codroipo dove è divampato un incendio all'interno del magazzino della Bricofer, in viale Venezia. Il rogo ha distrutto una parte del materiale all'interno del deposito, costituito da legno, prodotti in plastica, componenti per impianti idrosanitari e altro materiale. Sono state intaccate anche le strutture della copertura, realizzata in acciaio con il relativo controsoffitto e gli impianti tecnologici. L'area destinata alla vendita è separata dal magazzino con porte tagliafuoco e, pertanto, non ha subito danni. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento, con ogni probabilità si è trattato di un incendio accidentale. Il punto vendita in questi giorni era aperto ma nel momento in cui si è sprigionato il rogo era chiuso per pausa. I danni sono ancora da quantificare.

