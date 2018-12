Anoressia, c'è una sola psicologa per 250 pazienti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALUTEUDINE Una sola psicologa per 250 pazienti, in gran parte ragazze, che soffrono di disturbi del comportamento alimentare. A segnalare la situazione è l'associazione Fenice Fvg, che supporta le famiglie dei malati e organizza gruppi di auto e mutuo aiuto. Come spiega la vicepresidente Alessandra Giusto, la buona notizia rispetto al passato è che oggi anche a Udine (come a San Vito e, da poco, anche a Monfalcone), in ospedale, da qualche mese è attivo un centro dedicato a questi problemi (il Cudica), dove, «oltre all'attività di...