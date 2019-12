ANIMALI

FAGAGNA Un'ambiziosa lista di cose da fare per l'anno a venire è quello che ha mosso l'Associazione Amici dell'Oasi che si prende cura dell'area dei Quadris di Fagagna, ad intraprendere una raccolta fondi basata sul crowd funding, e finalizzata a sostenere i programmi futuri dell'Associazione. Tra i vari progetti c'è quello di creare, mediante la realizzazione di una staccionata e di un vialetto, un nuovo percorso all'interno dell'Oasi in una zona al momento non accessibile al pubblico per consentire ai visitatori di avvicinarsi agli animali spiega il presidente Enzo Uliana. Gli amici dell'Oasi dei Quadris di Fagagna si sono affidati alla piattaforma Go Fund Me dove hanno creato una pagina per la raccolta dei fondi, intitolata L'Oasi dei Quadris più accogliente per tutti. Abbiamo in mente parecchie azioni per migliorare la vita dei visitatori ma anche degli abitanti dell'Oasi: per esempio vorremmo applicare dei dispositivi di tracciamento gps per alcuni esemplari di ibis e cicogne così da monitorare i loro spostamenti e le annuali migrazioni. Progetti che però hanno una priorità secondaria rispetto a quello più oneroso e per il quale è sorta l'idea della raccolta fondi. Durante periodi di siccità l'acqua presente nelle buche cala molto e l'assenza di acqua in ricircolo, fresca, ed in abbondanza pregiudica la vita dell'ecosistema dei Quadris. Per risolvere questo problema abbiamo pensato di realizzare un pozzo di prelievo di acque dalla falda sottostante, e di realizzare un sistema di distribuzione di queste acque in modo che tutti gli animali dell'Oasi possano avere acqua a sufficienza anche durante i mesi più caldi e secchi.

