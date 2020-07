TRASPORTI

UDINE Non solo Alitalia, che non intende tornare ad atterrare e decollare dall'aeroporto di Trieste fino a settembre, ma anche Volotea ha rivisto gli impegni di inizio estate A segnalarlo è un lettore del Gazzettino, che ha avuto non poche peripezie prenotando un volo dal Friuli Venezia Giulia alla Calabria.

«Purtroppo nel mio caso - spiega il lettore in una mail - avevo prenotato un volo di andata per il giovedì 27 agosto da Trieste a Lamezia Terme, tuttavia senza comunicazione da parte del vettore mi sono accorto che il volo è stato anticipato al lunedì 24 agosto. Senza possibilità di scelta e tra l'altro non offrendo per il momento la restituzione totale di quanto pagato».

«Ho accertato il cambio di data dalla mia area personale del sito di Volotea - prosegue il racconto del passeggero - dopo che cercando un altro volo ho notato che nei giovedì di luglio e agosto Volotea non ha più aeromobili dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari a Lamezia: sul sito dell'aeroporto di Ronchi, invece, viene indicata come frequenza del volo in questione sempre quella di lunedì e giovedì, tuttavia continua a vendere i biglietti per i giovedì di settembre. Vogliamo scommettere che poi annullerà anche questi voli spostando i passeggeri al lunedì? In ogni caso - conclude - anche per il mio caso che non credo sia il solo è importante sottolineare le difficoltà che incontra chi vuole viaggiare dall'aeroporto di Ronchi. Una regione che vuole offrire tanto in termini di turismo e affari non può esser penalizzata da un aeroporto che non è sicuramente, visti i casi segnalati, all'altezza di offrire un servizio di eccellenza».

La situazione di disagio è condivisa con altri piccoli aeroporti italiani, da Verona e Bergamo fino a Brindisi e Pisa, vista la carenza di passeggeri che rende antieconomici garantire molti collegamenti. Tanto che il Partito democratico ha presentato una interrogazione, firmata anhe da Vincenzo D'Arienzo, capogruppo Pd Commissione Trasporti del Senato, per segnalare come per prima Alitalia non garantisca l'esercizio di alcuna tratta aerea rispetto a quelle attive prima dello scoppio dell'emergenza e con questo determina anche conseguenze rilevanti e a catena sull'economia delle aree coinvolte, sulla tenuta occupazionale, chiedendo ai ninistri De Micheli (Trasporti) e Patuanelli (Sviluppo Economico) se intendano adottare provvedimenti per garantire l'operatività dei collegamenti aerei non più ripresi dopo l'epidemia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA