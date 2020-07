EVENTI

UDINE Da sabato, anche via Grazzano parteciperà a Udine sotto le stelle. E, adesso, l'amministrazione spera che gli esercenti vogliano replicare l'evento nelle periferie. L'iniziativa, che ogni fine settimana vede alcune strade chiuse alle auto per permettere ai locali di occupare gli spazi esterni con sedie e tavolini, ha debuttato il 12 giugno con via Poscolle, via Gemona, via Aquileia, via Mercatovecchio e Largo del Pecile; un paio di settimane fa si è aggiunta via Vittorio Veneto e ora Borgo Grazzano: adesioni in crescita di cui il Comune è soddisfatto. Dalle 18.30 di sabato 25 luglio alle 00.30 di domenica, sarà quindi istituito il divieto di transito da piazzale Cella a piazza Garibaldi, con barriere fisiche alle intersezioni e deviazioni della viabilità (l'accesso sarà consentito ai mezzi di soccorso e ai frontisti). «In un solo mese Udine sotto le stelle' si è dimostrata capace non solo di attirare in città migliaia di persone, ma di crescere rapidamente, a dimostrazione di quanto sia apprezzata dagli esercenti della nostra città commenta l'assessore al turismo e grandi eventi, Maurizio Franz -. Già alcuni giorni fa abbiamo incontrato i rappresentanti di Borgo Grazzano per definire i dettagli: questa volontà, unita a una grande capacità di fare squadra, non può che farci piacere perché il coinvolgimento di via Grazzano rappresenta un valore aggiunto. E ora guardiamo a iniziative analoghe che provengano anche dai quartieri periferici». Franz sottolinea poi tutte le iniziative culturali che animeranno l'estate udinese «che vuole essere anche aggiunge -, una forma di riscatto dal punto di vista sociale ed economico, rispetto a una primavera segnata dall'epidemia che ha quasi completamente congelato la vita cittadina. Quanto stiamo facendo sta ridefinendo l'idea del divertimento nella nostra città; cittadini e turisti ci stanno dicendo, con il loro entusiasmo e la loro partecipazione, che è questa la strada da percorrere».

Alessia Pilotto

