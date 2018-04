Amianto, il Comune ora si difende

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Sul caso della bonifica dei capannoni contenenti amianto nell'area ex Bertoli, alle porte di Udine, «l'amministrazione comunale aveva le mani legate». Lo ribadisce, il sindaco in carica Carlo Giacomello. E dall'Avvocatura comunale l'avvocato Giangiacomo Martinuzzi afferma che «il Comune ha fatto quello che doveva fare». Questo dopo che il liquidatore giudiziale della Progetto Udine srl, società in concordato preventivo in fase di liquidazione, proprietaria dell'area fra via Fusine e via Molin Nuovo, ha inteso presentare un...