PROFUGHI

UDINE Continuano ancora senza sosta i rintracci di migranti in Friuli Venezia Giulia. Oltre una cinquantina di persone sono state segnalate dalla scorsa notte e fino all'alba, sparpagliate in più gruppi tra i comuni del Medio Friuli, della Bassa e dell'hinterland udinese. Si aggiungono agli altri 50 fermati tra la notte e la mattinata di giovedì. Quindici persone sono state intercettate a Chiasiellis di Mortegliano, otto a Pavia di Udine, altri cinque nei pressi della rotonda del Bennet a Pradamano e una decina a Udine, in via Lumignacco. Tredici sono stati individuati anche a Latisana. Un gruppo di persone è stato inoltre individuato pure nella frazione di Gris di Bicinicco. I richiedenti asilo provengono sempre da Pakistan, Bangladesh e Afghanistan e sono stati presi in carico dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato, per i successivi adempimenti ovvero l'identificazione e il fotosegnalamento. Quindi sono scattati i controlli sanitari anti-Covid per l'avvio della quarantena fiduciaria in strutture di accoglienza adeguate. Attualmente sono una trentina gli stranieri trasferiti a Tricesimo, nella struttura ricavata presso la foresteria del Castello che era stata allestita per le quarantenne Covid durante la prima fase dell'emergenza Coronavirus. Qui vi resteranno fino a quando non verrà effettuato il secondo tampone di controllo. Gli altri invece sono stati condotti all'ex Caserma Cavarzerani. A coordinare tutta l'attività la Prefettura di Udine. A Tarvisio nel frattempo sono tre gli arresti eseguiti dagli agenti della IV Zona Polizia di Frontiera nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione del fenomeno dell'immigrazione clandestina lungo la fascia confinaria.

I CONTROLLI

Nello specifico nella notte di mercoledì 15 luglio, durante un'attività di pattugliamento e controllo, sono state fermati due van, modello Renault del tutto simili, che viaggiavano accodati. Elementi che hanno attirato l'attenzione degli agenti, i quali hanno intimato loro l'alt per il controllo. Alla guida due cittadini di origine cingalese residenti in Italia, di 50 e 49 anni. All'interno del primo furgone c'erano sei cittadini del Bangladesh, poi risultati irregolari sul territorio nazionale, mentre il secondo era vuoto. Gli agenti hanno accompagnato tutti negli uffici della Polizia di Frontiera per un controllo più approfondito sulle banche dati. E' emerso che entrambi i conducenti si erano resi responsabili del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in concorso tra loro. Sono, quindi, stati arrestati e messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. I due veicoli, usati per il trasporto degli irregolari, sono sequestrati assieme ai telefoni cellulari, utili per il prosieguo dell'indagine guidata dalla Procura di Udine. I sei occupanti sono stati affidati alla Polizia austriaca, in virtù degli accordi di riammissione. Un altro arresto era stato eseguito il 2 luglio. Alla guida di una Daewoo Matiz c'era un cittadino di origine indiana residente a Vienna che trasportava un nepalese e tre indiani, nessuno dei quali in regola per l'ingresso e il soggiorno in Italia. Gli agenti, incrociando l'auto dalla carreggiata opposta dell'autostrada, avevano notato persone sospette a bordo. Si erano quindi messi sulle tracce del veicolo, inseguito e fermato circa 20 chilometri dopo. Il 38enne al volante è stato arrestato come passeur e portato in carcere a Udine, a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Anche in questo caso i quattro irregolari sono stati riammessi in territorio austriaco.

